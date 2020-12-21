نادية الجندي تفاجئ الجمهور بإطلالة «صادمة».. والجمهور يهاجمها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة الكبيرة ندية الجندي في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ظهرت بإطلالة فاجأت الجميع.

وبحسب ما جاء في الصور التي نشرتها نادية الجندي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية.

وظهرت الفنانة المتألقة نادية الجندي بإطلالة شبابية، حيث ارتدت فستان مزركش قصير، وقبعة بيضاء، وكوتشى ملون، حيث تسببت الصور في صدمة كبيرة للجمهور بسبب الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة نادية الجندي.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة كالتالي: «رجعت عيلة صغيررة تاني»، وقال آخر: «مش بتكبر أبدًا»، وقال متابع آخر: «تحس غنها عندها 30 سنة»، فيما هاجمها عدد من الجمهور بسبب إطلالتها التي وصفوها بـ «الجريئة»، والتي لا تتناسب مع سنها.

ويُذكر أن أحدث أعمال الفنانة نادية الجندي كان مسلسل «سكر زيادة»، والذي شاركت به فغي الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة فيه كل من الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والنجمة سميحة أيوب.

ويُذكر أن الفنانة نادية الجندي من مواليد في مارس 1946، بمحافظة الإسكندرية، وكانت قد بدأت مسيرتها الفنية في العام 1958، وذلك من خلال مشاركتها في فيلم «جميلة»، حيث قدمت دور المجاهدة علياء.

تزوجت الفنانة المتألقة نادية الجندي مرتين، الاولى من عماد حمدى وانجبت منه ابنها الوحيد هشام، والزيجة الثانية من المنتج السوري محمد مختار.