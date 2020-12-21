هذا ما وجده طليق الفنانة بوسي أسفل السرير في غرفة نومها.. صدمة أصابته بالجنون (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادت أزمة الفنانة بوسي وطليقها المنتج فطين سعيد إلى الأضواء من جديد، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو روى من خلاله فطين سعيد القصة الكاملة لأزمته مع زوجته.

ومن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد العزيز في برنامجه «الوسط الفني»، والذي كان يُذاع عبر فضائية «LTC»، كشف فطين سعيد عن مفاجآت جديدة بشأن الخلافات المستمرة بينه وبين زوجته الفنانة بوسي، والتي وصلت على الطلاق.

بعد أعوام من الغموض.. صورة مسربة تكشف هوية مؤدي شخصية أبلة فاهيتا الحقيقي

تفاصيل حبس إعلامية شهيرة في مصر الجديدة.. وتهمتها تصدم الجميع

ومن خلال تصريحاته، قلال المنتج الفني فطين سعيد إن زوجته لم تكن صادقة في أقوالها بشأن الخلافات بينهما وأنها كذبت في أكثر من موقف وتقول أشياء غير صحيحة عن علاقتهم بالمرة في الفترة الأخيرة.

وفجر فطين سعيد عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد فطين سعيد أن طليقته الفنانة بوسي قامت بوضع كمية كبيرة من المخدرات والسلاح والذخيرة أسفل السرير في غرفة نومه، وقامت بالاتفاق مع أحد ضباط الشرطة لإلقاء القبض عليه مقابل إحيائها فرح ابنه على حسب قوله.

ويُذكر أن تسبب تأخر حفل المطربة الشعبية بوسي لإحياء حفل نهاية العام، بفندق كونراد، 3 ساعات عن موعده المقرر في حالة غضب بين الحضور، وردد الجمهور هتافات مطالبين بوسي بالاعتذار عن عدم الالتزام بموعد الحفل أو مغادرة قاعة الاحتفال فوراً.