شكرا لاهتمامكم بخبر أول من قدم شخصية عبد العال.. لماذا طردت شادية الفنان حمدي أحمد من مسرحية ريا وسكينة.. صور نادرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعتبر مسرحية ريا وسكينة التي أنتجت عام 1980 من أهم المسرحيات الكويمدية في تاريخ المسرح المصري.

حققت المسرحية نجاحا كبيرا وظل عرضها لمدة سنوات وكانت التجربة المسرحية الوحيدة للفنانة الراحلة شادية.

المسرحية كتبها الراهل بهجت قمر الذي استطاع تحويل قصة مأساوية لكوميديا صارخة.

بينما كان الإخراج للراحل حسين كمال الذي أقنع شادية بقبول البطولة إلى جانب عبد المنعم مدبولي وسهير البابلي.

تضمنت المسرحية عدد من الأغاني كتبها الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد ولحنها الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

أسندت شخصية عبد العال في البداية للفنان الراحل حمدي أحمد وظل بها لمدة ثمانية أشهر قبل أن ينسحب إثر مشكلة مع الفنانة شادية.

تفاصيل المشكلة وفقا لتصريحات صناعها كانت بسبب جملة قالها حمدي أحمد أثارت غضب الفنانة شادية.

كان الجمهور يصفق لشادية مدة 10 دقائق وهو ما أثار غضب حمدي وقال: على إيه كل ده ما تخلصينا بقى.. الأمر الذي أغضب شادية وأصرت على استبعاد حمدي أحمد من المسرحية.

بعد ذلك أسند الدور للفنان حسين الشربيني الذي لم يستمر طويلا ليذهب الدور إلى الفنان أحمد بدير والذي حقق نجاحا كبيرا وكانت المسرحية بوابته لنجومية كبيرة.

الفنان حمدي أحمد تحدث عن تلك الأزمة وفسر انسحابه بأنه في ذلك لوقت كان عضوا بمجلس الشعب وحينها كان ينتهي العرض المسرحي في الرابعة والنصف فجرا، مشيرا إلى أن هذا كان يعيقه عن حضور جلسات المجلس في الصباح.

كما كشف حمدي أحمد عن سبب آخر وهو خلافه مع الفنان عبدالمنعم مدبولي، فكل منهما ينتمي لمدرسة فنية مختلفة؛ إذ أن الأول يلتزم بالنص المسرحي، فيما يتبع الأخير مدرسة الارتجال، ما جعل من الصعب تقديم مشاهدهما سويا.

واعترف أيضا حمدي أحمد بمشكلته مع الفنانة شادية والتي كانت السبب المباشر في عد استكماله العمل بالمسرحية.

ورغم أن تصوير المسرحية تليفزيونيا تم بعد أن أسند الدور إلى الفنان أحمد بدير إلى أن هناك صوركثيرة ونادرة من العرض حينما كان حمدي أحمد مشاركا بها.