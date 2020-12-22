دُرة تفاجئ الجمهور بوزن زائد في إطلالة جديدة مع زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - برفقة زوجها ظهرت الفنانة التونسية درة في إطلالة هادئة بعدد من الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

لفتت درة الانتباه إليها بزيادة وزنها بشكل ملحوظ، بعد أن ظهرت مرتدية فستانا واسعا، باللون الأسود، وفي المنتصف حزام ذهبي أضفى على الإطلالة المزيد من الأناقة، إضافة إلى حذاء أسود وحقيبة حمراء.

واعتمدت درة تسريحة الشعر المنسدل الناعم، والماكياج الهادئ، كما ارتدى زوجها رجل الأعمال هاني سعد بدلة باللون الأسود.

وكانت درة قد نشرت صوراً من قبل استعرضت فيه فستان زفاف يتميز بالتطريز الفلسطيني من المصممة الفلسطينية نيفين القاضي.