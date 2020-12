سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بـ «وصلة رقص» في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، حيث أدت وصلة رقص للتعبير عن سعادتها الكبيرة.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشرته سمية الخشاب عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت وهي تغنى وترقص على أغنية «Look What You Made Me Do» للنجمة العالمية تايلور سويف.

بعد أعوام من الغموض.. صورة مسربة تكشف هوية مؤدي شخصية أبلة فاهيتا الحقيقي

بعد جمعها بين زوجين.. المحكمة تصدر حكمها في قضية «عروس بنها»

وربط الجمهور بين الفيديو الذي نشرته الفنانة سمية الخشاب والحكم الذي أصدرته محكمة الأسرة في سيدي جابر بالإسكندرية على الفنان أحمد سعد.

وكانت محكمة أسرة سيدي جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية قد حكمت لصالح سمية الخشاب في دعواها ضد طليقها أحمد سعد، بحصولها على نفقة المتعة خلال فترة زواجها منه والعدة، بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة.