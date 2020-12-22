ابنة انتصار تخطف الاضواء من والدتها في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة انتصار جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لابنتها شاهيستا، وذلك في أحدث ظهور لهما معًا.

وبحسب ما جاء في الصورة التي نشرتها الفنانة انتصار عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت برفقة ابنتها شاهيستا.

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وظهرت شاهيستها ابنة الفنانة انتصار في الصورة بإطلالة رائعة، حيث فوجئ الجمهور بتغير ملامح ابنتها بشكل كبير.

ونالت صورة انتصار مع ابنتها، إعجاب متابعيها بشكل كبير، حيث عقلت الفنانة نشوى مصطفى على الصورة قائلة: «اسم الله عليها، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يفرح قلبك بيهم يا انتصار».

كما قال أحد متابعي انتصار: «ما شاء الله انتو الاتنين زي القمر، فولة وانقسمت نصين».

وظهرت انتصار في الصورة مع ابنتها، مرتدية فستان من اللون الأسود، أما شاهيستا، ارتدت فستان بناتي من اللون الأبيض والوردي.