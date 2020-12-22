فرح يوسف ترد على اتهامها بالإساءة إلى السعوديين والتطاول على الأسرة الحاكمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد اتهامها بالإساءة إلى السعوديين والتطاوب على الأسرة الحاكمة خرجت الفنانة فرح يوسف لترد هلى هذه الاتهامات بفيديو نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ردت فرح يوسف على تعليق لإحدى المتابعات قالت فيه: “هذي مو من كام سنة تسب السعودية وانتشر فيديو على إنستجرام لها؟.

الفنانة السورية قالت:”اللي متابع البث من الأول يعرف أن الكلام نفسه كان موجه للمتابعين نفسهم.. لكن ليش أنا بجيب سيرة الأسرة الحاكمة شو السبب.. أنا فكرت إن اللي بيتكلموا عن عائلاتهم هم مو عن الأسرة الحاكمة.. الناس كتير انساقت خلف هذه الشائعات وأنا انظلمت جدا في هذا الموضوع.

واختتمت فرح يوسف موجهة حديثها للسعوديين قائلة: الله بيعلم شو مشاعري اتجاهكم الله بيعرف شو فيه بها القلب. لتحسم بذلك موضحة قصدها من الهجوم الذي شنته وقتها على أحد المتابعين.