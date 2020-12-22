أخرهم محمود ياسين..نجوم راحلوا عن عالمنا في 2020

توفيت في 14 أغسطس، عن عمر يناهز 82 عاما، تاركة وراءها إرثا كبيرا من الأعمال الفنية، وأثرا نفسيا كبيرا في قلوب المشاهدين.

سمير الاسكندراني

توفى الفنان الكبير والملقب بـ”ثعلب المخابرات” بعد صراع مع المرض وبعد قيامه بتقديم دور مهم لصالح المخابرات المصرية ضد العدو الصهيونى، وقدم العديد من الأغانى الوطنية.

وتوفى بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات.

نادية لطفي توفي في شهر فبراير الماضي، عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض. أحمد دياب وفاته المنية في منتصف شهر أبريل الماضي، وهو طليق ابنة رشدي أباظة، عن عمر ناهز 75 عاماً. حسن حسني

توفي في مايو الماضي، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز 88 عاما، وشُيعت جنازته من أحد مستشفيات القاهرة، وتم دفنه في مقابر أسرته، وأقيمت صلاة الجنازة على جثماته أمام المقابر. على عبد الرحيم توفي علي عبدالرحيم، في يونيو الماضي، وعمل في أدوار ثانوية في التليفزيون والسينما.

ستونة رحلت الفنانة السودانية ستونة، بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها.