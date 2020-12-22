حمو بيكا يفاجئ جمهوره بـ «ديك العياط»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر المطرب الشعبي، حمو بيكا، محركات البحث، خلال الأيام الماضية، بعد قبول هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اعتذار، وإنهاء الأزمة التي كانت بينهما.

ويستأنف حمو بيكا، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان «ملوخية بالترند»، وهو من نوعية المسلسلات الكوميدي، من إخراج بلال العربي، وتأليف مصطفي عبد اللاه، والفكرة لمحمود حسان، وسوف يتم عرضه على موقع «يوتيوب».

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وعلم موقع «لايف نيوز» أن المطرب الشعبي، بدأ للتحضير لعمل سينمائي يطل من خلاله لأول مرة على جمهور السينما، ويحمل الفيلم اسم «ديك العياط»، وهو عمل اجتماعي كوميدي، ولم يتم تحديد موعد بدء تصوير العمل.

وكشفت مصادر أن صناع العمل لم يستقروا حتى الآن الأبطال المشاركين به، ومن المقرر أن يتم الإعلان الفترة المقبلة عن كافة تفاصيل العمل.

حمو بيكا، مطرب شعبي من محافظة الاسكندرية، من أشهر أغانيه نورت التوت وحبس انفرادي.