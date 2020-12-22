- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
شكرا لاهتمامكم بخبر نجوم راحلوا عن عالمنا في 2020.. أحدهم شنق نفسه في المطبخ وآخر لم يعلم أحد بوفاته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - ولكن الوسط الفني بالاخص في مصر، شهد العديد من حالات الوفاة، التى تسببت في حزن زملائهم ومحبينهم.
ويرصد موقع “لايف نيوز” أشهر وفيات الوسط الفني في 2020
شويكار
توفيت في 14 أغسطس، عن عمر يناهز 82 عاما، تاركة وراءها إرثا كبيرا من الأعمال الفنية، وأثرا نفسيا كبيرا في قلوب المشاهدين.
سمير الاسكندراني
توفى الفنان الكبير والملقب بـ”ثعلب المخابرات” بعد صراع مع المرض وبعد قيامه بتقديم دور مهم لصالح المخابرات المصرية ضد العدو الصهيونى، وقدم العديد من الأغانى الوطنية.
سناء شافع
وتوفى بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات.
نادية لطفي
توفي في شهر فبراير الماضي، عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض.
أحمد دياب
وفاته المنية في منتصف شهر أبريل الماضي، وهو طليق ابنة رشدي أباظة، عن عمر ناهز 75 عاماً.
حسن حسني
توفي في مايو الماضي، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز 88 عاما، وشُيعت جنازته من أحد مستشفيات القاهرة، وتم دفنه في مقابر أسرته، وأقيمت صلاة الجنازة على جثماته أمام المقابر.
على عبد الرحيم
توفي علي عبدالرحيم، في يونيو الماضي، وعمل في أدوار ثانوية في التليفزيون والسينما، والأرم الذي أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أن نشطاءً تداولوا أن الفنان الراحل توفي في منزله وحيدًا.
وزعم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان الراحل علي عبدالرحيم توفي قبل أيام من الإعلان عن نبأ وفاته، حيث عرف جيرانه نبأ وفاته بالصدفة.
ستونة
رحلت الفنانة السودانية ستونة، بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها.
المنتصر بالله
توفي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
محمود ياسين
توفي عن عمر يناهز 79 عاما، وهو نجم السبعانيات والثمانينات، عمل العديد من الأفلام والمسلسلات، آخرهم فيلم الجزيرة مع أحمد السقا.
ماجدة الصباحي
توفيت فى منتصف يناير الماضى، عن عمر يناهز 85 عاما، وكانت الفنانة لها مكانة خاصة فى تاريخ السينما المصرية نظرا لكونها ممثلة ومنتجة وقامت بإنتاج العديد من الأفلام المهمة.
رجاء الجداوي
توفيت في 5 يوليو الماضي وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومكثت فترة طويلة داخل مستشفى النجيلة لعزل الحالات المصابة بالفيروس، إلا أنها لم تنج من المرض.
إبراهيم نصر
توفى أيضا هذا العام الفنان القدير إبراهيم نصر، أول من قدم الكاميرا الخفية، وصاحب أكثر شخصية أثارت الضحك والكوميديا هى شخصية زكية زكريا.
نادية رفيق
توفيت في 17 يناير الماضي، أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر “فيسبوك” خبر وفاة الفنانة نادية رفيق، مصحوبًا بصور للفنانة الراحلة، وقدمت رفيق خلال مسيرتها الفنية عددًا من الأعمال الفنية المؤثرة، واشتهرت طوال سنوات تواجدها داخل الوسط الفني بتقديم دور الأم.
سمير شارما
وعلى الصعيد العالمي، فقد توفي في العام 2020 الفنان وعارض الأزياء الهندي سمير شارما مشنوقًا بمنزله في مومباي.
وأشارت الشرطة الهندية أن الممثل سمير شارما، والبالغ من العمر 44 عاماً وُجد مشنوقًا في مطبخ شقته، مضيفة أن التحقيقات تتشكك في أنه قام بقتل نفسه.
علي الغرير
إبراهيم فرح
توفي الفنان الراحل إبراهيم فرح في يوم السابع عشر من شهر يناير 2020، داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.