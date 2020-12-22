أغرب زيجات الوسط الفني.. قصة اعتناق فنانة شهيرة للمسيحية وأسرتها تفجر مفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تزال قصة اعتناق الفنانة وملكة الجمال السابقة للولايات المتحدة ذات الأصول اللبنانية للديانة المسيحية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي أول تعليق لها على اعتناقها المسيحية، قالت الفنانة اللبنانية ريما فقيه أن اعتناقها للمسيحية لم يكن بسبب تغير توجهاتها الدينية، وإنما كان موقف خطيبها وراء هذا القرار.

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وقالت الفنانة اللبنانية ريما فقيه إن قرار جاء تلبية لرغبة خطيبها المنتج الموسيقى الشهير وسيم صليبي، في أبريل من العام 2015، في خطوة نحو الزواج منه.

وفي أول تعليق لعائلتها، قالت عائلة ريما فقيه إنها لم تتفاجأ بقرارها، فشقيقتها متزوّجة من مسيحي، ولديها طفلان وتمّ تعميدهما، كذلك فإن عمّها اعتنق المسيحيّة، وبات اليوم رجل دين.