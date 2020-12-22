ابنة أحمد السقا تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها.. ومتابعين يعلقون: «شبه أوى»

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئ النجم أحمد السقا، جمهور بصورة حديثه له مع ابنته الوحيدة نادية، حيث انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

ونشر السقا عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورته هو ابنته، وبدت نادية السقا في الصورة وهي تحتضن ابيها من الخلف، وكانت مرتدية نظارة زجاجية طبية، اما السقا كان يرتدي نظارة شمسية.

حقيقة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في مصر.. ووزارة الصحة ترد

أحمد السقا يخرج عن صمته ويعلق على إطلالة زوجته في مهرجان الجونة (اتفرج)

ورأى الكثير من متابعي السقا، أن ابنته تشبه كثير، والبعض الآخر رأى أن شكلها مختلف عنه وعن والدتها.

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان أحمد السقا تجمعه بابنته الصغرى ناديا، بدت وهي تحتضنه من الخلف.

ويُذكر أن الفنان أحمد السقا من مواليد 1973، بالقاهرة، ظهر بأدوار صغيرة في بداية التسعينات من خلال أعمال تليفزيونية، لتظهر نجوميته في بداية ال2000 من خلال فيلم همام في امستردام مع محمد هنيدي.

السقا تزوج الإعلامية مها الصغير في العام 1999 وأنجب منها ولديه حمزة وياسين وابنته نادية.

أخر اعمال السقا التليفزيونية مسلسل ولد الغلابة مع مى عمر، أما في السينما كان أخر عمل له فيلم هروب إضطراري بطولة أمير كرارة وغادة عادل

ويحضر السقا خلال هذه الفترة فيلم مع النجمة منى زكي بإسم العنكبوت، ومسلسل في الموسم الرمضاني المقبل بإسم نسل الاغراب مع أمير كرارة.

وتجدر الإشارة إلى أن من المقرر عرض العمل في رمضان 2021، وهو التجربة الدرامية الأولى التي تجمع الممثلين بعدما قدّما معًا بطولة فيلم “هروب اضطراري” إلى جانب كل من الفنانين مي عمر ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش.