انتصار تخضع لعملية تجميل فاشلة تشوه وجهها.. وهكذا أصبح شكلها (شكلها)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة انتصار، وذلك بعدما خضعت لجراحة تجميل فاشلة غيرت ملامحها بالكامل – حسب وصفهم –.

ووفقُا لما ذكره النشطاء في تعليقاتهم على الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد خضعت انتصار لجراحة تجميلية في الوجه حيث بدا وجهها منتفخًا بشكل غير طبيعي.

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وبحسب ما جاء في الصورة، فقد ظهرت الفنانة انتصار بتغير كبير في ملامحها، حيث بدا وكأنها خضعت لعملية حقن في الوجه بالفيلر.

ويُذكر أن الفنانة انتصار من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأت مسيرتها في عام 1991 وذلك من خلال المشاركة في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

البداية الأولى للفنانة المتألقة انتصار في العمل الفني كانت في الجامعة، وذلك من خلال مشاركتها في بعض العروض المسرحية في الجامعة وكونت بفترة قصيرة شهرة وشاركت بأدوار عديدة منها ثانوية، إلى بدايتها الحقيقة في مسلسل راجل وست ستات من خلال شخصية سناء وذلك لعشرة أجزاء، وهي حاصلة على بكالوريوس التجارة «جامعة الإسكندرية».