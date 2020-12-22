شكرا لاهتمامكم بخبر منى السابر تضرب من جديد وتفجر مفاجأة جديدة عن ابنتها حلا الترك وجدتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - مفاجأة جديدة كشفت عنها منى السابر، طليقة محمد الترك ووالدة الفنانة الشابة حلا الترك، حيث ردت على مها الترك جدة حلا في ردها على الاتهامات التي وجهتها الأخيرة لها.

وقالت السيدة منى السابر في تصريحات صحفية لها إن ما تتعرض له من قبل ابنتها حلا هو مؤامرة وتدبير من كيد جدتها السيدة مها الترك، وأنها السبب وراء الأزمة بينها وبين ابنتها.

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وفي سياق آخر، نشرت السيدة منى السابر، منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكرا لكل اللي قاعد يعاتبني بس حابة أرد على هذا المنشور بقولها رح تعرفون شنو معنى كلامي وراح تتضح كل الحقائق».

أضافت منى السابر: «حلا ضحية ولازم كل العالم تعرف حقيقة هذه العائلة لأنه المخفي أعظم وكل شيء راح ينكشف وما هقدر اتكلم أكثر من كدة».

وفي أول تعليق لها على الأزمة، قالت السيدة مها الترك، جدة حلا الترك في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث حملت منى السابر مسؤولية ما يحدث.

وكتبت مها الترك: «أمنية يا ريت لو تسمحي لنفسك قبل ما تسبي وتشتمي في، فكرتي شوي بالوقائع، لكن لا ألومك لأنك بتسمعي من طرف واحد».

وتابعت مها الترك: «لعلمك انا لم احرمها من اولادها، هم لا يريدونها، وإذا عندها الجرأة اتقول لك شو الأسباب والكلام اللي قالوها اولادها للمسؤولين لما شكت علّي في مركز لحقوق الأطفال، وآخرها في النيابة العامة».

وتابعت: «هي ومحاميها سمعت بأذنيها شو قالوا اولادها وليش مابدهم يعيشوا معها وانا بقولك خليها تخرج عن صمتها وتطلع تقول الأسباب الحقيقية وخليها تقول شو القضية اللي بينها وبين بنتها في النيابة».

وأردفت: «الكلام اللي عم تكتبيه ايام جستس انا مثلك كنت مصدقته وعلشان هيك انا وقفت معها، لكن للأسف بعدين ظهرت على حقيقتها».