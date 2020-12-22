ريهام عبد الغفور تعلن إصابتها بمرض نفسي.. ومفاجأة بشأن طبيبها الخاص

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور عن أنها تجمعها علاقة صداقة بابنها يوسف، إلا أنه يعيش بعيدًا عنها بسبب ظروف دراسته.

وقالت إنه قريب منها جدًا لدرجة إنه عندما أُصيبت في فترة من حياتها بمرض نفسي كان هو المعالج الخاص بها، وأنه هو من يعالجها نفسيا حينما تكون متعبة.

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وأكدت الفنانة ريهام عبد الغفور في تصريحاتها أنها تتواصل مع ابنها يوسف عن طريق وسائل الاتصال “الفيديو كول” الحديثة، مؤكدة أنه وشقيقه فاروق بالنسبة لها كل حياتها.

وخلال تصريحاتها، قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: «أنا ويوسف من الجيل نفسه تقريباً، وذلك لأني تزوجت وأنا صغيرة، وهذا ما جعل علاقتنا صداقة إلى حد كبير وهو من يعالجني نفسياً عندما أكون متعبة».

وفي سياق مُتصل، وعبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن مدى سعادتها باختيارها كعضو لجنة تحكيم سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة في دورة ​مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدة أن وجود أكثر من نجمة شابة، على وجه التحديد، في لجان التحكيم، هو انتصار للمرأة التي بدأت في الحصول على حقوقها.