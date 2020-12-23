شكرا لاهتمامكم بخبر أغرب إطلالات انتصار من «الجلابية» إلى ظهورها بدون ملابس في مهرجان الجونة (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرفها الجمهور في مسلسل «حكايات زوج معاصر»، والذي عُرض في العام 2003، حيث شاركت مع الفنان أشرف عبد الباقي وروجينا وبسمة ورجاء الجداوي ويوسف داوود.

ولفتت الفنانة «انتصار» أنظار الجمهور بخفة ظلها وملابسها المحتشمة، حيث حرصت في كل المشاهد التي ظهرت فيها على الظهور بملابس طويلة ومقفولة.

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ومع مرور السنوات، تغيرت إطلالات الفنانة انتصار لتصبح أكثر جرأة.. وفي هذا التقرير نستعرض معكم أبرز الإطلالات في حياة الفنانة «انتصار»

2014.. تنظيف الرصيف

في العام 2014، ظهرت الفنانة انتصار خلال مشاركتها في حملة لتنظيف شوارع القاهرة والإسكندرية، حيث شاركت مع مجموعة من الشباب في تنظيف مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية وما حوله، كما شاركت في دهان الرصيف الخاص بكورنيش البحر أمام المسرح.

وظهرت الفنانة انتصار بتي شيرت برتقالي وبنطلون جينز، حيث حرصت على ارتداء ملابس محتشمة.

2015.. عام الأفلام غير اللائقة

كان العام 2015 أحد المحطات البارزة في حياة الفنانة انتصار، فخلال هذا العام وفي أولى حلقات برنامج «نفسنه» والذي كانت تعرضه قناة «القاهرة والناس» نشبت مواجهة ساخنة بين انتصار وهيدي كرم وشيماء سيف، بسبب قضية مشاهدة الأفلام الإباحية.

وطالبت انتصار خلال الحلقة جموع الشباب الغير قادر على الزواج بمشاهدة هذه الأفلام بدعوى «تصبير نفسه»، وهو ما رفضته شيماء التي أكدت أن الدين الإسلامي قال «من لم يستطع فعليه بالصوم وليس بمشاهدة الأفلام الإباحية».

2016.. مهرجان القاهرة السينمائي

وفي النسخة الـ 38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي كان في العام 2016، ظهرت الفنانة انتصار بفستان أحمر عاري الصدر، الأمر الذي دفع الجمهور لانتقادها بسبب تلك الإطلالة الجريئة التي لم يعتادوا عليها.

وخلال هذا المهرجان اصطحبت انتصار، أولادها بحفل الختام، حيث ظهرت في صورة «سيلفي» برفقتهم من داخل الحفل.

2018.. فستان جريء

وفي العام 2018، شاركت الفنانة انتصار في النسخة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ارتدت فستان قصير جدًا، وتعرضت انتصار لموجة من الانتقادات بسبب تلك الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها.

وخلال مقطع فيديو من الاستعدادات قبل حفل الختام، ظهرت الفنانة انتصار أثناء تصفيف شعرها ووضع المكياج، كما التقط لها عددا من الصور برفقة نجلها ممدوح ونجلتها شاهستا التي ارتدت نفس فستان والدتها على السجادة الحمراء للمهرجان، واستطاع الثنائي خطف الأنظار.

2019.. تخطي الحدود

في العام 2019، شاركت الفنانة انتصار في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، حيث ظهرت بإطلالة جريئة فقد ارتدت فستانًا قصير أسود اللون يكشف عن كل مفاتنها.