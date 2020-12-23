بعد عودتها للساحة الفنية.. دينا توجه رسالة غير متوقعة لـ شيما الحاج

عدن - ياسمين عبد العظيم - دافعت الراقصة الاستعراضية دينا عن الفنانة الشابة شيما الحاد، وذلك بعد إعلان الأخيرة عودتها إلى الساحة الفنية من جديد بعد أزمتها الأخيرة، والتي عُرفت بـ «أزمة الفيديوهات الفاضحة».

وقالت الراقصة الاستعراضية دينا في تصريحات صحفية إن الفنانة الشابة شيما الحاج فتاة مهذبة ومحترمة بشهادة أسرة وعمال مسلسلها الجديد، مضيفة: «مين معندوش غلطة في حياته؟».

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وتابعت الفنانة دينا: «شيما الحاج غلطت من 12 سنة، هلومها على غلطة ممكن كتير يغلطوها بس من غير ما حد يعرف».

وأشادت دينا بأخلاق شيما الحاج في أثناء التصوير، مؤكدة أنها لا تتلفظ بألفاظ خارجة مثلا وما إلي ذلك، متابعة: «أي حد معندوش غلطة في حياته يبقي يضربها».