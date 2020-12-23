بـ «بطانية».. محي إسماعيل يصدم الجمهور في أحدث ظهور له (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان الكبير محي إسماعيل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، وذلك خلال حلوله ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، ظهر الفنان محي إسماعيل مرتديًا بطانية.

وقال محيي إسماعيل خلال اللقاء إنه استعد جيدًا لحلقته مع الفنان إسعاد يونس، من خلال تفصيل البطانية إلى بدلة، فصلتها بحوالي 300 جنيه.

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وأضاف الفنان: «سعيد أن الحلقة تابعها عدد كبير من الشباب، وهو دائما ما أحاول أن أصل إليه في أعمالي».

وبشأن تصريحاته عن عدم تقديم مسلسلات أو مسرح مرة أخرى، أكد الفنان محيي إسماعيل، أنه «لن أعمل في أي مسلسل أو مسرح حتى لو هاخد ملايين، هذا قراري الأخير، ولكن أريد الظهور بدور كوميدي في السينما».

ويشتهر محيي إسماعيل دائما بتعليقاته الطريفة التى تجعله محط الأنظار، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، بسبب الإفيه «ها إيه تاني»، إلا أنه قليل الظهور على الشاشات، ويفضل باستمرار الجلوس في المنزل بمفرده.