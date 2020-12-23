سلمى الشيمي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة بإطلالة جريئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وذلك بعد ظهورها بإطلالة جديدة على منصات السوشيال ميديا.

ومن خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت عارضة الأزياء سلمى الشيمي بفستان أسود «أوف شولدرز» متوسط الطول وغير منقوش، وبأكمام من الدانتيلا السوداء الشفافة.

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وظهرت سلمى الشيمي في الصور التي انتشرت بشكل كبير مرتدية يشمك مع ملاية لف، ومكياج سموكي، فضلا عن اختيارها تسريحة شعر انسيابية تُظهر طول شعرها، معلقة: «حظي إني مكنتش في عصرهم».

وسببت تلك الجلسة حالة واسعة من الجدل، حيث حازت على مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «حظك إنك عايشة في زمانا.. علشان مكنتش في زمان عمليات تجميل وشد ونفخ»، و«لو كنتي في عصره، كانت ريا وسكينة خلصوا عليكي»، و«شكلك بتحبي إثارة الجدل واللبس المفتوح».