حريق هائل يلتهم منزل فنانة عربية شهيرة.. وهذا ما حدث لابنتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشب حريق هائل في منزل الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، حيث نجت من الموت بأعجوبة هي وأسرتها، إلا أن ابنتها الصغرى تعرضت لحروق في القدمين.

وبحسب ما جاء في تقارير إعلامية، فإن ابنة الفنانة الكويتية الصغرى خضعت على إثرها لجراحة طبية عاجلة، وذلك بسبب الحروق التي تعرضت لها.

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وفي أول تعليق لها، قالت النجمة الكويتية هيا الشعيبي: «أشكركم على السؤال الطيب الحمد لله، أنا وأسرتي بخير حاليا، لكن أصابتني صدمة عصبية حينما رأيت ابنتي مصابة جراء الحريق».

وعن الأسباب التي نتج عنها الحادث، فقد قالت الفنانة الكويتية في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحارس كان يُشعل الفحم، وبدلا من وضع الغاز وضع البنزين، ما أدى إلى اشتعال النار بشكل مخيف، وطالت النيران ابنتي، التي كانت على مقربة من الموقع، واحترقت ملابسها، وأصابت النيران قدميها بتشوهات، فأُجريت لها جراحة عاجلة».