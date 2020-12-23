هاني شاكر يكشف سبب قراره بالعفو عن حمو بيكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية سبب قراره بالعفو عن مطرب المهرجانات حمو بيكا وقبول اعتذاره.

وقال شاكر إن القرار اتخذ بعد مناقشات مع أعضاء مجلس النقابة، لأن الإهانة التي وجهها بيكا لم تكن له وحده وإنما طالت النقابة بكاملها، لافتا إلى أن قرار التنازل عن حكم حبس حمو لمدة عامين، اتخذ لأسباب إنسانية فقط، ولا يعني السماح له بالغناء.

أضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد على، ببرنامج حضرة المواطن إلى أنه تناقش مع أعضاء النقابة للتنازل عن القضية المرفوعة بحق حمو بيكا، حفاظا عليه وعلى أسرته خاصة أنه تزوج حديثًا.

وتابع أن المطرب الشعبي حمو بيكا، تم اختباره عدة مرات ولكنه رسب، وقام بعدها بالتعدي على النقابة وظهر ذلك في فيديو متداول على وسائل التواصل، وكان لا بد من اتخاذ موقف قانوني للدفاع عن هيبة النقابة ومكانتها، وصدر حكم ضده بالحبس لمدة عامين، وغرامة حوالي مائة ألف جنيه.

وقال: مش حيهون عليا أنه يتحبس، وعفا الله عما سلف، وهذا موقف إنساني، وليس له أي علاقة بقبوله في النقابة أو لا.

كان مطرب المهرجانات حمو بيكا قد تقدم باعتذار من هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، طالبا العفو قبل صدور حكم نهائي يؤيد قرار المحكمة بحبسه لمدة عامين بتهمة سبق وقذف شاكر وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، واتهام بعضهم بالرشوة.

حمو ذهب إلى مقر نقابة المهن الموسيقية في وسط القاهرة، وبث مقطعا مصورا عبر حسابه بموقع الفيس بوك، قال فيه أنه تواجد بنفس المكان منذ عام وصدرت عنه كلمات غير لائقة، ذهب اليوم ليقدم اعتذارا من هاني شاكر وأضاف: أنا من سنة جيت النقابة عملت فيديو، وحاليًا بعمل فيديو من نقابة الموسيقيين بـ اعتذار للأستاذ هاني شاكر وبتأسف وأنا آسف.