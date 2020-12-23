حملة تضامن مع زوجة باسم ياخور بعد انتقاد ملابسها

عدن - ياسمين عبد العظيم - ردت الكاتبة رنا الحريري زوجة النجم السوري باسم ياخور على إحدى المتابعات التي انتقدت التيشرت الذي ظهرت به في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام.

رنا ظهرت بإطلالة جميلة وبسيطة بعيدة عن التكلف ولاقت إعجاب الكثير من متابعيها ورغم ذلك انتقدتها إحدى المتابعات بشمل استفزازي قالت فيه: والله انتي حلوة بس مشان الله ليش ما بتلبسي كنزات عليها القيمة ليه كلو بروتيلات.

رنا ردت على التعليق مؤكدة أنها لا تهتم لماركة الملابس بقدر ما تهتم بأن تكون مناسبة لها، وأن قيمة الإنسان ليست بقيمة ملابسه وقالت : شو يعني كنزات عليها القيمة؟ غوتشي أو ديور؟ أنا بلبس تياب بتناسبني وبتعجبني بغض النظر عن سعرها أو من اي ماركة.

وأضافت: وبختار الموديلات يلي برتاح فيها بغض النظر اذا موضة أو لأ، لأني بعيش حسب قناعاتي وأكيد ما بيهمني ارضاء أو إثارة إعجاب الآخرين من خلال الملابس يلي عليها القيمة.

وتضامن الكثيرين مع رنا في ردها على المتابعة.