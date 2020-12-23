والد حلا الترك يتجاهل أزمة ابنته مع والدتها ويحتفل بعيد زواجه من دنيا بطمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تجاهل محمد الترك والد الفنانة الشابة حلا الترك كل المشاكل القائمة بين ابنته وأمها والتي وصلت إلى ساحات القضاء واحتفل بعيد زواجه.

محمد الترك، لم يفوت عليه فرحة مرور 8 أعوام على زواجه من دنيا بطمة، محتفلاً بزواجه من دنيا بطمة على طريقته الخاصة، ومعبراً عن سعادته بهذا الزواج.

استعرض والد حلا أبرز المحطات العائلية مع زوجته دنيا بطمة، ونشر على أنستجرام صورة لإبنتهما غزل عند ولادتها معلقاً أنها ولدت بعد تخطيهما لكل العراقيل التي لم يكشف عنها.

ثم نشر صورة لابنتهما الثانية ليلى روز، كما نشر له صوراً مع زوجته دنيا بطمة مؤكداً على تعلقه بها، ومشدداً أنه يحبها كل يوم أكثر من الذي سبقه، واصفاً إياها بالتاج الذي يزيّن به رأسه، ومؤكداً أنها الدعم والسند له في حياته.