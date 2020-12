سمية الخشاب تحتفل بانتصارها على أحمد سعد بوصلة رقص.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - رسالة قوية وجهتها النجمة سمية الخشاب بطريقة غير مباشرة لزوجها السابق أحمد سعد، بعد الحصول على حكم قضائي يضمن حقوقها الشرعية بعد الطلاق.

سمية اختارت الرقص على أنغام أغنية تحمل عنوانا لافتا وهو “أنظر ما الذي دفعتني لفعله”، وتفاعل معها جمهورها وأكد أغلب متابعوها أنها تستحق ما هو أكثر تعويضا عما واجهته في زيجتها الأخيرة.

سمية فور إبلاغها بصدور حكم قضائي لصالحها بأحقيتها في نفقتي العدة والمتعة، بعدما طلقها أحمد سعد غيابيا، نشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية “Look What You Made Me Do”، للمغنية العالمية تايلور سويفت، وتلقت عدة تعليقات مؤيدة لها من جمهورها، ولكنها اكتفت بالرد بوضع بأيقونات ضاحكة، حتى لا تتورط في أزمات جديدة.