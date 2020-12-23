اتفرج بالصور.. كيف تغيرت ملامح سهام جلال بعد غياب 15 عاما

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت الفنانة سهام جلال من جديد بعد اختفاء طويل عن الأضواء والساحات الفنية، حيث كان آخر ظهور لها على الساحة في فيلم “حرب أطاليا”، بطولة أحمد السقا ونيللي كريم.

وكان آخر ظهور لسهام جلال على شاشة التليفزيون في نوفمبر عام 2019، حيث حلّت ضيفة في إحدى البرامج التليفزيونية، حيث كشفت عن السر وراء غيابها عن الساحة الفنية وهو تجاهل المنتجين والمخرجين الشباب لها؛ بسبب اختيارهم لأبطال أعمالهم من الفنانين الشباب ولا ينظرون إلى الجيل السابق.

وأشارت سهام إلى أن آخر عمل فن كانت قد شاركت فيه هو فيلم “حرب أطاليا” ومن وقتها لم تتلق أي أعمال فنية.

حقيقة صلة القرابة بينها وبين صفاء جلال

نفت الفنانة سهام جلال ما تردد بشأن وجود صلة قرابة بينها وبين الفنانة صفاء جلال، مؤكدة على أن اعتقاد الجمهور بأنها شقيقتها هو اعتقاد خاطىء.

وربط البعض بينهما نتيجة تشابه الأسماء وظهورهما على الساحة الفنية في نفس التوقيت الزمني.

وكانت الفنانة سهام جلال قد استهلت حياتها الفنية كفتاة إعلانات قبل أن تتجه إلى مجال التمثيل، حيث كان الظهور الأول لها في فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية”.