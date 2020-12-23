بهذه الأعنية.. أحمد سعد يرد على خبر انفصاله عن خطيبته (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد صدور الحكم على المطرب الشعبي أحمد سعد، وتغريمه بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه لصالح الفنانة سمية الخشاب، زوجته السابقة، وإصدار محكمة أسرة سيدي جابر حكم نفقة يقضى بإلزام سعد بدفع مبلغ مالي قدره 270 ألف جنيه للمتعة.

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو غنائي يجمع أحمد سعد بخطيبته الحالية، منسقة الأزياء، علياء بسيوني، يغني فيها سعد أغنيته الشهير “سألت نفسي كتير”.

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يُذكر أنه ترددت مؤخرا شائعات حول انفصال الثنائي بعد أن حذفا هصورهما سويا وألغيا متابعة بعضهما البعض.

ولكن خرج سعد ليرد على هذه الشائعات قائلا:”شكراً لكل الناس اللي بتطمن عليا بس أنا عايز أقول إن محصلش أي حاجة أنا وعليا سمن على عسل وزي الفل، بس إحنا قررنا إننا نعيش حياتنا بشكل خاص جداً، ميكنش منتشر جداً، لإن في مشاكل كبيرة جداً بين الناس بتكبر، وإحنا شايفين الدنيا بيحصل فيها إيه”.

يشار إلى أن أحمد سعد احتفل بخطوبته على منسقة الأزياء علياء بسيوني في 20 أغسطس الماضي.

من هو أحمد سعد

أحمد سعد مطرب شعبي مصري، من مواليد القاهرة عام 1981، شقيق النجم عمرو سعد، تتزوج ثلاث مرات ولديه طفلين من زجاته الأولى، وتزوج من الفنانة سمية الخشاب، والممثلة ريم البارودي.