أمير كرارة عن أصعب موقف في حياته: مش هنسى المنظر اللي شوفته في أوضة بنتي 

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان أمير كرارة، أصعب موقف تعرض له في حياته وهو مرض ابنته التي كانت تبلغ من العمر عامين ونصف في ذلك الوقت.

وكانت ابنة الفنان أمير كرارة قريبة من الموت وهي في سن العامين ونصف، حيث أصابها فيروس غريب جعلها تدخل في غيبوبة في هذا السن، وقال له الأطباء في ذلك الوقت إنها ستموت بسبب هذا المرض.

أمير كرارة يكشف أصعب موقف في حياته

يقول كرارة خلال حوار تليفزيوني ” فوجئت بصراخ جليسة الأطفال المرافقة لابنتي وعندما ذهبت لمشاهدتها وجدتها في حالة تشنجات غريبة ويدها مقلوبة”.

وأضاف ” لقد كانت ابنتي في حالة لا يُرثى لها وذهبت بها إلى المستشفى وأخبرني الأطباء أن القلب توقف وسوف يستعينوا بالصدمات الكهربائية”.

وتابع ” قرت نقل ابنتي إلى مستشفى أخرى بناء على نصيحة سيدة أكدت لي أن هذه المستشفى لم تكن مجهزة لرعاية الأطفال”.

وأتم حديثه ” بعد أن توجهت بابنتي إلى مستشفى أخرى، نصحني أحد اصدقائي بذبح (عجل) من أجل شفاء ابنتي، وتعهدت له بذبح (عجلين) لو فتحت عينها وبالفعل بعدها بدقائق أخبرني الطبيب أن حالتها الصحية قد تحسنت”.