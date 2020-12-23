شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. رانيا يوسف تشوق جمهورها بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها على انستغرام مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه أمام أحد الشلالات الطبيعية وذلك من كواليس تصوير بعض المشاهد الخارجية من مسلسل “اللعبة 2” .

وقد علقت رانيا يوسف على الفيديو مشوقة متابعيها حيث كتبت: “يا تري انا فين؟” .

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي رانيا يوسف مع الفيديو .حيث جاءت معظم التعليقات مشيرة الى وجودها في محمية وادي الريان في الفيوم.

كما وشارك في تصوير هذه المشاهد معظم فريق العمل بينهم شيكو .وهشام ماجد وميرنا جميل ومي كساب التي نشرت بدورها صورة من نفس المكان.

كما ويذكر أن الجزء الثاني من المسلسل يشهد أول مشاركة لرانيا يوسف التي غابت عن الموسم الأول.

وفي السياق ذاته، أعلنت منصة اتفرج عن عرض الجزء الثاني من المسلسل خلال الفترة القادمة.