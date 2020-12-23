شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. بطن ياسمين صبري يثير موجة واسعة من الجدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري، مشيرين إلى أنها أحدث إطلالة لها خلال جولتها في العاصمة البريطانية لندن.

بينما ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري وهي ترتدي ملابس شتوية بالجاكيت الطويلة الكارو التي بدت فيها بوزن زائد في منطقة البطن. بالإضافة إلى ذلك سروال ضيق مع البوط الشتوي، وهذا ما أثار تساؤلات المتابعين عما إذا كانت حامل أم لا.

وأتت صورة الفنانة المصرية ياسمين صبري التي تداولها النشطاء والتي ظهرت بالإطلالة الشتوية. متزامنة مع صورة نشرتها عبر ستوري حسابها في تطبيق إنستجرام ظهرت فيها ترتدي فستان أحمر اللون وهي جالسة، وبالتالي أخفت بطنها.

بينما استبعد آخرون بأن تكون حامل لكونها أطلت بقوام رشيق بجمبسوت اسود اللون منذ حوالي أسبوعين في مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي وقت سابق نشرت الطبيبة المصرية الشيماء حسني أبو المعاطي، وهي أخصائية جلد وتجميل وليزر. على السوشيال ميديا صورة لياسمين صبري ضمت لقطتين الأولى ظهرت فيها الممثلة المصرية في بداية ظهورها على الشاشة من خلال مشاركتها في. برنامج “خطوات الشيطان” للداعية معز مسعود حيث كانت ترتدي الحجاب. واللقطة الثانية من مشهد حادث السيارة التي تعرضت له ضمن مسلسلها “فرصة ثانية”. وهي الصورة التي اثارت جدلاً لعدم تخليها عن المكياج بهذا المشهد.