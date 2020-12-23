بعد أنباء عن ارتباطهما.. أول ظهور رسمي لطارق العريان مع نيكول سعفان

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهر المخرج طارق العريان مع عدد من الأشخاص خلال احتفال أقامته نيكول سعفان، من بينهما صورة مع نجله عمر وصورة مع ماجد المصري معلقاً عليها صديق العمر.

وظهر طارق العريان مع نيكول سعفان بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما في صورة للمرة الأولي شاركتها الممثلة نسرين إمام عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام معلقه عليها شكراً حبايبي كانت ليلة مدهشة.

كانت أخبار قد إنتشرت عن وجود علاقة تجمع طارق العريان ونيكول سعفان، بعد طلاقه من أصالة.

وجاء ظهور طارق ونيكول في هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما خاصة أن هناك عددا من الفنانين الذين وجهوا الشكر لدعوتهم الى كل من طارق ونيكول.

ونفى طارق العريان، في أغسطس الماضي، تلك الشائعات، وقال في تصريحات له، إنه فوجئ بخبر زفافه من نيكول سعفان وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

وعبر عن انزعاجه وغضبه من الزج باسمه مع الفتاة وأنه يتواجد معها باستمرار في الساحل الشمالي، واصفا كل ما نشر في هذا الشأن بـ”حكايات وهمية”، لافتا إلى أن هناك بالفعل قصة عاطفية في حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث عنها.