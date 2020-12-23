زوجة وابنة حسن الشافعي يخطفان الأنظار بجمالهم..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسن الشافعي، موزع وملحن مصري، خطف الأنظار بإطلالته الوسيمة، أثناء ظهوره في برنامج المسابقات الشهير “عرب أيدول” الذي كان يذاع على قناة “إن بي سي”.

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أثار حسن الشافعي، الجدل من جديد، بصور نشره عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ظهر فيها بصحبة زوجته اللبنانية زينة بطوط، وصورة أخري مع ابنته الوحيدة.

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وعلق حسن الشافعي على صورته مع زوجته قائلًا: “مع حبيبتى” ، وعكست الصورة انسجام الزوجين معا، وتلقى الفنان سيل من التعليقات على الصورة.

وجاءت تعليقات الجمهور ومتابعي الفنان حسن الشافعي بين تمني بالسعادة الزوجية ولكن طابع الحسد غلب وخاصة على الفتيات اللاتي حسدن زينة على زوجها الوسيم.

وظهر الشافعى في صورته مع ابنته، وهو يحملها معلقا:”لحظات ما تتعوضش”، وتبدو ابنته في عمر الرابعة.

من هو حسن الشافعي

حسن الشافعي من مواليد عام 1982، تزوج من اللبنانية زينة بطوط في العام 2011، وذلك خلال تصويره برنامج «أراب أيدول»، والذي حقق من خلاله جماهيرية واسعة.

وكان آخر أعمال الموزع الموسيقي حسن الشافعي هو أغنية “قلبي يحدثني” ، التي غناها مع نجم فرقة “وسط البلد” ، الفنان هاني عادل.