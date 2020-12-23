أحلام تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحلام تثير الجدل بالظهور بالحجاب وهذا ما طلبه الجمهور منها

فاجأت الفنانة أحلام متابعيها بنشر فيديو لها وهي ترتدي الحجاب، أثناء قيادتها للسيارة وترتدي الكمامة على وجهها.

الفيديو أثار الجدل بين متابعي أحلام حول سبب ارتدائها للحجاب ولم تعلق أحلام على الفيديو أو توضح السبب واكتفت بالتعليق عليه قائلة: صباحي محبتكم

رغم ذلك أثار الفيديو اعجاب كثير من المتابعين الذين علق الكثير منهم عليه مؤكداً أنه يليق بها وطالبها البعض بالاستمرار به.

فيما أشار آخرون إلى وجود تغيير كبير في شكلها، كما علق بعض الفنانين عن محبتهم الكبيرة لها، من بينهم شكران مرتجى وشيماء هلالي التي تغزلت بعينيّ أحلام.