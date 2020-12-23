دنيا بطمة تستعرض هدايا عيد زواجها والجمهور يسخر من وجهها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة الهدايا التي تلقتها في احتفالها بعيد زواجها الثامن وظهرت بصحبة زوجها المنتج محمد الترك.

دنيا نشرت عدد من الفيديوهات على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام استعرضت فيها هدايا عيد زواجها الثامن من زوجها محمد الترك الذي حرص على تقديم هدية مميزة لزوجته في هذه المناسبة.

الترك أهداها طقم مجوهرات مرصعاً بالألماس والأحجار الكريمة كما كتب لها بطاقة قال فيها: إلى من ملكت قلبي قبل روحي سنة جديدة أخرى أشكرك عليها لأنك بحياتي.. زوجك محمد الترك.

وشاركت دنيا عدد من مقاطع الفيديو لمعجبيها كان المقطع الأول لفتاة صغيرة ترقص على أنغام أغنية دنيا بطمة علقت عليه: حبيبتي من أصغر وأشد المعجبين بإسبانيا تحتفل بعيد زواجنا أنا والحب ربي يحفظك لوالديك كبيده ديالي لوف يو. وحقق المقطع أكثر من 435 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.



كذلك نشرت فيديو آخر أرسلته متابعة سعودية وتضمن صوراً ظهرت فيها دنيا مع زوجها المنتج محمد الترك، وتعليقاً عليه كتبت: أصغر فانزاتي الجميلات من المملكة العربية السعودية هيحتافلوا معايا بعيد زواجي أنا والحب الله يحفظكم مواح عليكم.



وكتبت متابعة من المغرب رسالة مصوّرة تمنت فيها لدنيا وعائلتها الصحة والسعادة. وردّت عليها الفنانة بالقول: حبيبة ديالي من أقدم الفانزات سهام من طنجة الله يحفظك.

وتعرضت دنيا بطمة للسخرية بسبب صورتها الأخيرة التي نشرتها على تطبيق إنستجرام بعد أن استعرضت رشاقتها وتخلصها من الوزن الزائد بعد الولادة.