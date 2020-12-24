شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج .. الراقصة لورديانا تشعل “إنستجرام” بفيديو جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - إحتفلت الراقصة البرازيلية لورديانا، صاحبة فيديو الشهير في إحدى مراكز التجميل بمصر، بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” إلى مليون متابع.

ونشرت لورديانا فيديو راقص، علي أغنية “جامدين ومفيش إلا إحنا ” لحسن شاكوش وويجز، احتفالا بهذه المناسبة.

وعلقت لورديانا على الفيديو، قائلة :” أود فقط أن أقول شكرا لك ل من جعل هذا يحدث اليوم، لا أصدق مليون متابع، رفاق أنتم رائعون وأنا أحبكم جميعًا..شكرا لكم على كل الدعم”.

وكانت لورديانا، قد حققت عدد مشاهدات يقترب من 400 ألف مشاهدة بفيديوها الشهير التي رقصت فيه علي أنغام أغنية “شيك شاك شوك”.

وصلة رقص للراقصة البرازيلية لورديانا في إحدى المدارس تشعل مواقع التواصل (اتفرج)