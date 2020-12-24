شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – إصابة حمو بيكا بمرض نادر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، أنه يعاني من مرض مناعي مزمن يسمى (كرونز)، وهو مرض نادر يصيب شخصاً واحداَ من كل مليون شخص.

وأكد أن مرضه هذا علاجه لا يكون إلا بحقنة تؤخذ كل ثلاثة أشهر تحت الجلد، وتتكلف شهريا مبلغاً كبيراً، ولولاها لن يكون قادراً على الحركة والغناء بشكل طبيعي، وفق (لها).

وقال: “بداية المرض كانت منذ ما يقرب من خمس سنوات، حينما كنت عند أحد أفراد أسرتي، وكنت أدخن سيجارة عادية بعد تناول الغداء، شعرت حينها بالتعب، وعدم القدرة على التنفس، فذهبت إلى الطبيب، وتم تشخيص مرضي على أنه ميكروب حلزوني”.

وأضاف “بدأت العلاج على هذا التشخيص، ولكن ظل الألم مستمراً، وظللت أزور كل الأطباء بالإسكندرية، إلى أن قابلت أحد الأطباء في منطقة سيدي جابر، وأجرى لي منظاراً على المعدة، وهنا اكتشف إصابتي بمرض ضد المناعة يسمى كرونز”.

وتابع: “قال لي الطبيب في بداية الأمر إن صحتي ستتدمر إن لم آخذ الحقنة الأساسية لهذا المرض، وقال لي إنها غالية للغاية، توقعت أن سعرها لن يتخطى 10 آلاف جنيه، لكن الطبيب أخبرني بأنها ستصل إلى 120 ألف جنيه، ولم يكن أمامي حل سواها، ووافقت عليها، وقمت بأخذها لمدة ثلاث ساعات، وشعرت بأصعب ألم في حياتي، حيث تؤخذ مثل الأنسولين تحت الجلد، وذلك للحفاظ على مناعتي، وإن لم آخذها سأتعرض لصعوبات بالغة في الحركة والكلام”.

ويذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد قبل عتذار حمو بيكا، وأعلن تنازله عن الدعوى التي أقامها ضده وحكم عليه فيها بالحبس.