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سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة – اتفرج

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عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.
تألقت سيرين عبد النور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة وذا اكمام طويلة باللون الأحمر و اتسم التصميم بالقماش المطرز و النقوشات التي زادت من اناقتها، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

وانتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، و تزينت بأقراط ألماسية صغيرة الحجم مما منحها إطلالة متكاملة و أنيقة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا صارخبًا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر المتناسق مع لون إطلالتها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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