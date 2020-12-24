صورة طارق العريان مع صديقاته تشعل الغيرة في قلب أصالة وتدقعها إلى هذا التصرف.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة أصالة على صورة تجمع طليقها المخرج طارق العريان بعدد من صديقاته منتقدة ظهوره إلى جوارهن.

أصالة ألمحت إلى شعورها بالغدر بسبب ما استشعرته من قضاء العريان الذي وصفته بأنه كان أغلى إنسان، مع إحدى صديقاته التي ظهرت في الصورة.

وانتقدت أصالة قيام هذه الصديقة بنشر الصورة عبر حسابها متحدثة عن أنها قضت سهرة جميلة، واستنكرت أنها وصفت تلك السهرة بأنها أحلى سهرة.

وأشارت أصالة إلى أن طارق العريان هو والد أبناءها آدم وعلي والصورة بها تفاصيل جرحتها.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على انستجرام هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق..

وأضافت: فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها.. الصّوره مو عاديّة.. ومو قادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر.. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.

ووجهت حديثها لمتابعيها : سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري.