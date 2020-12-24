مؤخرتي مميزة.. رانيا يوسف تتعرض لسيل من الشتائم بعد تصريحاتها الجريئة

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برومو لحلقة ظهرت بها عبر قناة الرشيد العراقية، والتي ستذاع ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجاري.

وخلال ظهورها في البرومو، دافعت رانيا يوسف عن نفسها بعدما اتهمها المذيع العراقي بأنها تحاول إثارة الجدل بإبراز مفاتن جسدها بارتداء فساتين مثيرة، وقالت: ربما قد تكون مؤخرتي مميزة شيئا ما، وفقا لقولها.

وردت يوسف على سؤال المذيع عن فستانها الذي يبرز مؤخرتها، قائلة: مؤخرتي أنا بس، ما كل الفنانات كده.

وتعرضت رانيا جراء نشرها للفيديو لهجوم كبير من جمهورها، بسبب ردها على المذيع العراقي، ونالت الكثير من السباب والشتائم بسبب حديثتها.