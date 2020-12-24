جدة فنان شهير.. لقطات نادرة تجمع صلاح ذو الفقار بزوجته الرابعة والأخيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تزوج الفنان الراحل صلاح ذو الفقار 4 مرات، وكانت زوجته الأولى من رائدات العمل الإجتماعي، وقد تزوجها في عام 1947.

بعد خلافات قررا الإنفصال شكلياً دون أن يتم الإنفصال الرسمي، خصوصاً أنها ام ابنائه المهندس أحمد والمحامية منى.

أثناء تصويره فيلم رد قلبي تعرف على الفنانة زهرة العلا وأثناء مشهد زواجهما بالفيلم طلب منها أن يتزوجها في الحقيقة وهو ما حدث بالفعل ليحضر كل فريق عمل الفيلم الزفاف.

انتهى الزواج بالطلاق بعد عام من دون أية خلافات حيث شاركا في أفلام سويا بعدها مثل الرباط المقدس وجميلة.

في نهاية الخمسينيات كان قد شارك مع شادية في فيلم عيون سهرانة عام 1957 وكانت وقتها متزوجة من الفنان عماد حمدي لكن العلاقة كانت متوترة حيث تم الإنفصال وارتبطت بعلاقة حب بعدها مع صلاح ذو الفقار وتم الاعلان عن الزواج بعد عرض فيلم أغلى من حياتي.

بعد عام كانت شادية قد أوشكت على تحقيق حلم حياتها بالأمومة والتزمت بتعليمات طبيبها ولم تخرج من المنزل طيلة خمسة أشهر لكن تم الاجهاض وهو ما جعل العلاقة بينهما تتوتر لتطلب الإنفصال ونجح الأصدقاء في جمعهما مجددا لكن بعدها بسنوات قليلة وبالتحديد في عام 1973 تم الإنفصال النهائي.

الزواج الرابع والأخير في حياة صلاح ذو الفقار كان من السيدة بهيجة مقبل وهي من خارج الوسط الفني، ودام الزواج 18 عاما حتى وفاته وهي جدة الممثل المصري شريف رمزي دوقد أوصى بها ابناءه قبل وفاته.