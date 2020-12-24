زوجة الفنان سامي مغاوري فى أول ظهور لها ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - سامي مغاوري، صاحب الأدوار الكوميدية الصغيرة في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، دخل الفن صدفة كما قال في إحدى التصريحات الصحيفة، من خلال خاله أحمد زكي المخرج الاذاعي.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة ، صور تجمع الفنان سامي مغاوري بزوجته، البعيدة عن الأضواء.

ورأي الكثيرون أن زوجة الفنان سامي مغاوري، تتميز بالرقي من خلال ملابسها وتسريحة شعرها.

وارتدت زوجة سامي مغاوري في الصورة، بلوفر من اللون الأسود، عليه شال من اللون الوردي، وشعرطويل ملون بالاصفر الفاتح.

من هو سامي مغاوري

سامي مغاوري، ممثل مصري، من مواليد 1951، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة.

اشتهر بالأدوار المساعدة في المسلسلات والافلام، من أبرز أدواره دور الخال في مسلسل لهفة مع الفنانة دينا سمير غانم.