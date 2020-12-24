ابنة شويكار تشكف أسرار جديدة عن علاقة أمها بالفنان فؤاد المهندس

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت منة الجواهرجي ابنة الفنانة شويكار الكثير من الأسرار الخاصة بعلاقة والدها مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس.

منة قالت: أمي تزوجت عمو فؤاد وأنا في سن الرابعة، وكان بالنسبة لي أباً طيب القلب يعاملني مثل ابنيه محمد وأحمد، فأنا أعتبرهما أخوين لي وأمي أيضاً كانت أماً لهما.

وأضافت أن الفنان الراحل كان حازماً جداً يهتم بالمبادئ والأخلاق والتعليم.

وقالت إن والدتها أحبته لذلك وكانت دائما تقول: تزوجته لأنني وجدت فيه الرجل الملتزم الذي يحافظ عليّ وعلى ابنتي.

وتاعبت منة عن فؤاد المهندس: وكان رجلاً خدوماً جداً يساعد كل الناس لا يقصده أحد إلا ويلبّي له طلبه تعلمت منه أيضاً الاحترام وجبر الخواطر مثل أمي.

وقالت منة إنها لا تعرف السبب الحقيقي للانفصال مؤكدة ما تردد بشأن خطبة المهندس لدكتورة جامعية بعد طلاقه من شويكار.

وأضافت: عرف الدكتورة الجامعية وقام بخطبتها بعد طلاقه لأمي، ولكن الخطبة لم تستمر وبقي حب أمي وعمو فؤاد مستمراً حتى وفاته.

وتابعت: ظلت أمي تعشقه وتحبه لآخر أنفاسها وكانت دائماً تقول لي وحشني فؤاد. أشعر بأنني فقدت جزءاً كبيراً من حياتي أنا وفؤاد تفاحة وانقسمت نصفين.