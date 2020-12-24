السعودية أمل الشهراني تعلن ارتباطها بشاب أمريكي وتدافع عن والدة حلا الترك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني جدلا واسعا بعد إعلانها الارتباط بشاب أمريكي.

أمل الشهراني ظهرت وهي تتحدث إلى الجمهور في فيديو وتجيب عن سؤال طُرح حول سبب اختفائها وابتعادها عن الجمهور حيث قالت إنها مشغولة هذه الأيام عن الجميع، وذلك بسبب صديقها الأمريكي حيث تقضي أغلب أوقاتها معه لذلك فهي لا تظهر كثيراً.

إعلان أمل الشهراني سبب صدمة كبيرة للجمهور وذلك لأنها خلال شهر سبتمبر الماضي تحدثت بوضوح عن عدم رغبتها في الارتباط وذلك لأنها تشعر بالخوف من المشاعر القوية التي تجمع أي ثنائي، بجانب أنها أم عزباء ويصعب عليها التعامل مع هذا الوضع خلال أي علاقة من الممكن أن تدخل بها.

على جانب آخر، عبرت أمل الشهراني عن غضبها الشديد بسبب قضية منى السابر التي أدينت فيها وحكم عليها بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بعد أن رفعت ابنتها حلا الترك ضدها قضية سرقة لمبلغ 200 ألف ريال سعودي، وأعلنت أمل أنه يجب على الجميع مساندة منى السابر بخاصة وأن هذه القضية مستمرة منذ عدة أعوام ولا يمكن حسمها بهذه الطريقة.

خلال الفيديو قالت أمل الشهراني: لكلام اليوم ما راح يكون فيه أي فلترة ولن أراعي أي مشاعر ولن أصمت عن أي كلمة نفسي أقولها وأبرد خاطري بهذا الموضوع الشائك دون حل منذ عدة سنوات. في إشارة لأزمة منى وابنتها، منى السابر هذه السيدة والأم العظيمة والمكافحة نشاهدها منذ سنوات تعاني وتترجى الكل في السوشيال ميديا؛ من أجل إعادة أبنائها إليها من أيدي زوجها وعائلته التي لم تتركها وشأنها.

كما أكدت الناشطة السعودية أن أكبر عقاب نالته منى السابر كان ابتعاد ابنتها عنها وتوتر العلاقة بينهما بهذا الشكل لذلك لا داعي كي تنال عقوبة أكبر بسبب الأموال بخاصة وأنها أم عظيمة تعبت على تربية أبنائها وحدها حيث قالت: خلص هم لا يريدون أن يعطونها أولادها، يأخذونهم لكن لماذا تدخلونها السجن عشان شوية فلوس. لعن الله المال والله يحرق الفلوس التي تهين الناس والمرأة يا المجتمع العربي الغيور على النساء.

أمل الشهراني خلال حديثها هاجمت المجتمعات العربية عموماً التي تنتقد ملابس المرأة لكنها لا تنتفض للدفاع عن أم في مثل موقف منى السابر مع ابنتها حلا الترك بل تقف في صف الرجل وقد تتعرض المرأة للسجن بسبب الاعتماد على أموال ابنتها بعد امتناع زوجها عن الإنفاق عليها.