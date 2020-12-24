بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب .. زينب العسكري تظهر من جديد وتفجر مفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت زينب العسكري جمهورها بقرار عودتها للفن، بعد غياب سنوات ونشرت فيديو ظهرت فيه وهي تعلن تفاصيل مشاريعها الفنية الجديدة.

وقالت زينب العسكري في فيديو، إن عودتها لا تعني بالضرورة عوتها للتمثيل ولكن من الممكن العودة للكتابة والإنتاج وهما المجالات التي اشتاقت للعمل فيهم.

وأضافت: كنت عايزة أرجع للكتابة والإنتاج لكن الحياة خدتني، ما أصبح عندي نفس الهوس، لكن ممكن أرجع أقدم برامج إنسانية تاني، البرامج اللي فيها رسايل إنسانية حلوة.

كانت النجمة البحرينية زينب العسكري قد اختفت عن الأضواء 10 سنوات أعلنت خلالها اعتزالها وارتدائها الحجاب وذلك بعد زواجها من عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، لتثير الجدل بعدها بحجابها، حيث ظهرت في جلسة تصوير ظن بعدها الجمهور أنها خلعت الحجاب لتخرج النجمة البحرينية وتوضح الأمر.