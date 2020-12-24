أصالة تصدم الجمهور بـ «أقسى صورة» في حياتها.. وهذا ما قالته عن طارق العريان (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة السورية أصالة نصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة لطليقها المخرج طارق العريان برفقة الفنانة المعتزلة نسرين إمام ونيكول سعفان.

ومن خلال الصورة التي نشرتها «أصالة» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» ألمحت إلى شعورها بالغدر بسبب ما بدر من طليقها المخرج طارق العريان الذي وصفته بأنه كان أغلى إنسان، مع إحدى صديقاته التي ظهرت في الصورة.

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وعلقت الفنانة أصالة على الصورة، قائلةً: «هذه هي أقسى صورة مرت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت ما شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق».

وأضافت أصالة نصري: «فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصورة مو عاديّة.. ومو قادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.

ووجهت حديثها لمتابعيها: «سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري».

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في وقت سابق عن انفصالها عن المخرج طارق العريان دون الإبداء عن الأسباب، إلا أن تكهنات خرجت عن أن السبب وراء الانفصال هو وجود علاقة عاطفية بينه وبين نيكول سعفان.