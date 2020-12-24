بعد نشر صورته مع نيكول سعفان.. أول رد فعل لطارق العريان ضد أصالة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة الجدل التي سببتها الفنانة السورية أصالة نصري بنشرها صورة طليقها المخرج طارق العريان برفقة نيكول سفعان، والتي كانت قد خرجت شائعات عدة تفيد بأنها كانت السبب في انفصال أصالة وطارق العريان.

وردًا على تلك الصورة، تواصل المخرج طارق العريان مع ابن الفنانة أصالة الأكبر آدم وطلب منه أن يطلب من والدته حذف تلك الصورة، وذلك لتجنب تطور الخلافات بينهما.

وأشارت تقارير فنية إلى أن المخرج طارق العريان شعر بالغضب الشديد من التعليق الذي كتبته طليقته أصالة نصري على الصورة التي نشرتها وظهر فيها برفقة نيكول سعفان والفنانة المعتزلة نسرين إمام.

ويُذكر أن الفنانة أصالة نصري كانت قد ألمحت عن طريق الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» إلى شعورها بالغدر بسبب ما بدر من طليقها المخرج طارق العريان الذي وصفته بأنه كان أغلى إنسان، مع إحدى صديقاته التي ظهرت في الصورة.

وعلقت الفنانة أصالة على الصورة، قائلةً: «هذه هي أقسى صورة مرت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت ما شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق».

وأضافت أصالة نصري: «فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصورة مو عاديّة.. ومو قادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.

ووجهت حديثها لمتابعيها: «سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري».

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في وقت سابق عن انفصالها عن المخرج طارق العريان دون الإبداء عن الأسباب، إلا أن تكهنات خرجت عن أن السبب وراء الانفصال هو وجود علاقة عاطفية بينه وبين نيكول سعفان.