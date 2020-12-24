بعد إلزامه بدفع 270 ألف جنيه.. سمية الخشاب تفاجئ أحمد سعد بقضية جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام من حكم محكمة الأسرة بإلزام الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة مُتعة، عادت الفنانة سمية الخشاب لتثير الجدل من جديد.

وفي تطور جديد، قررت محكمة الأسرة بسيدي جابر إحالة القضية ضد طليقها الفنان أحمد سعد، للحصول على المؤخر المستحق خلال فترة زواجهما، الي التحقيق في شهر يناير القادم.

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وتعود أحدث الواقعة للعام 2019، عندما أقامت الفنانة سمية الخشاب دعوى قضائية حملت رقم 2241 محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد، للحصول على المؤخر الخاص بها.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب خلال تقديمه حافظة الدعوى للمحكمة، بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنيه، وقدم إلى هيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.

واستند محامي الفنانة سمية الخشاب، في الدفاع، عدم قيام طليق موكلته بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر، وهذا الذي طرحه في دعوي المتعة والعدة، والتي حكمت فيها محكمة أسرة سيدي جابر قبل أيام.

وكانت محكمة أسرة سيدى جابر قد حكمت في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لحصولها على المتعة والعدة خلال فترة جوازها منه، وجاء في قرار المحكمة الحكم بمبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر، خلال 24 شهراً، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.