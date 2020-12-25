اتفرج.. كيف زاد وزن درة بعد الزواج

عدن - ياسمين عبد العظيم - لفتت الفنانة التونسية، درة زروق نظر جمهورها، بزيادة وزنها، بعد إعلانها الزواج من المهندس المصري هاني السعد،حيث نشرت عدد من الصور مؤخرا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” ، بصحبة زوجها.

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وظهرت درة في الصورة بصحبة زوجها، مرتدية فستان أسود واسع عليه حزام من اللون الذهبي، وحقيبة يد حمراء، أما زوجها كان مرتدي بدلة باللون الاسود.

وعلقت درة على الصورة باللغة الانجليزية، قائلة:” أقل من ذلك معي في الحفلة”، واعتمدت درة تسريحة الشعر المنسدل الناعم، والماكياج الهادئ.

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وانهالت التعليقات على الصورة، من متابعين النجمة التونسية، بالاعجاب والمباركة على الزواج، والبعض الآخر تسأل عن زيادة وزنها.

يذكر أن درة، نشرت صورة من فرحها على المهندس المصري، هاني السعد، الذى أقيم في مدينة الجونة، واستعرضت خلال الصور ارتدائها لفستانين زفاف، أحدهما طويل والآخر قصير.

درة زروق، فنانة تونسية، اشتهرت في مصر في أواخر ال2000، شدت انتباه الجماهير بإطلالتها الجاذبة، وملابسها الأنيقة، أخر عمل عرض الفنانة درة كان مسلسل إلا أنا، حلقات منفصلة، شاركها في البطولة عمر كمال الشناوي.