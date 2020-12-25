محمد مختار يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بشأن «مؤخرة» رانيا يوسف

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة رانيا يوسف بتصريحاتها الجريئة، خرج المنتج محمد مختار عن صمته، حيث أبدى دهشته من دفاعها عن إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بقولها «مؤخرتي مميزة».

وقال المنتج والفنان محمد مختار في تصريحات صحفية: «مشوفتش الفيديو ده، ولا عاوز أشوفه، ماليش علاقة بيها خالص، ولا عاوز أعرف أي حاجة عنها».

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وتابع محمد مختار في تصريحاته: «ما ينفعش خالص إن ده يتقال، احنا في الأول مجتمع محافظ ومش هيقبل الكلام ده، وبعدين كل ده ممكن ما يكونش طبيعي».

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت برومو حوارها التليفزيون المُرتقب، عبر قناة «الرشيد» الفضائية، حيث دافعت فيه عن ارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها بشكلٍ واضح، قائلة: «مش أنا لوحدي.. الفنانات كلهم في المهرجان كانوا كده.. بس ممكن يكون عشان أنا مؤخرتي مميزة شوية».

وتلقت رانيا يوسف، هجومًا حادًا من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إذ قال أحدهم: «راح تخسرين الكثير من جمهورك»، فيما أعرب آخر عن استياءه الشديد بقوله: «الحياء معدوم»، كما قالت أخرى: «عادى بقي الكلام ده من واحدة بتحب تتعرى.. كل حاجة عندك مباحة».