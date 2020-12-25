رضوى الشربيني تدعم أصالة ضد خيانة طارق العريان

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت خلال الفترة الأخيرة، حول انفصال المطربة السورية أصالة عن المخرج المصري طارق العريان، بعد زواج استمر لعدة سنوات، أنجبا خلالها ولدين تؤام أدم وعلي.

يذكر أن أصالة نصري، نشرت صورة عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام” لطليقها طارق العريان مع اربع السيدات في إحدى السهرات.

وعلقت أصالة على الصورة:”هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما احكيها.. الصّوره مو عاديّة.. ومو قادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر.. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب ..سامحنشى.”

أصالة تصدم الجمهور بـ «أقسى صورة» في حياتها.. وهذا ما قالته عن طارق العريان (اتفرج)

لتخرج الإعلامية رضوي الشربيي، داعمة لأصالة في أزمتها، مع طليقها طارق العريان، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مطالبة من أصالة أنها لا يجب أن تحزن على الخائن ولا يجب أن تعاتب أحدًا عما يفعله، وطالبتها بأن تعيش حياتها بطبيعتها للاستمتاع بالنجاحات التي تقوم بها.