فيديو نادر لـ ليلى علوي منذ 32 عامًا.. لن تصدق كيف تغير شكلها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ليلى علوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للفنانة ليلى علوي، ظهرت من خلاله في أحد اللقاءات التليفزيونية، وذلك خلال احتفالات رأس السنة في العام 1988.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت ليلى علوي بإطلالة جذابة.

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وبالرغم من أن الفيديو مر عليه أكثر من 32 عامًا، إلا أن الفنانة ليلى علوي بدت محتفظة بشكلها، فلم يتغير كثيرًا سوى عمليات النحت التي أجرتها مؤخرًا.

ومن خلال مقطع الفيديو، فقد هنأت النجمة المتألقة ليلى علوي جمهورها ومحبيها، قائلةً: «يا رب سنة حلوة علينا كلنا، وكل واحد فينا يحقق كل حاجة حلوة بيتمناها، وكل سنة في حاجة بقولها كل سنة، حب كل واحد لعمله ولبيته، ويا رب يقرب كل الخير مننا ويبعد الشر عنا».

وأعادت الفنانة ليلى علوي نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلقت عليه، قائلةً: «الحب بين الناس، والحب للبلد، وحب كل واحد لعمله، عدت السنين ولسة أمنياتي للسنة الجديدة زي ماهي».